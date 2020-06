Unibail-Rodamco : Invest Securities confirme son objectif

02/06/2020 | 10:05

URW a annoncé la finalisation de la cession de 54,2% d'un portefeuille de cinq centres commerciaux pour 2,0MdsE. URW va conserver les 45,8% restants.



' URW n'a concédé que des ajustements limités l'exposant potentiellement à une révision du prix initial de 5% au maximum. Cette opération laisse espérer des baisses de valeurs d'actifs contrôlées lors des expertises semestrielles ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses estime que cet arbitrage confirme aussi la capacité de la foncière à céder des actifs de commerces malgré la crise et lui permet de renforcer son bilan.



' Cette annonce relâche donc un peu l'étau autour de la foncière même si notre modèle intègre 2,6MdsE de cessions supplémentaires d'ici 2023 pour maintenir notre LTV ajustée sous 47% (soit une LTV de référence de 40%) dans le cas d'une baisse de valeur d'actifs de -23% ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'études confirme sa recommandation à l'achat et laisse son objectif inchangé à 57,5E.



