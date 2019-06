Agenda economique du jeudi 13 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** BERLIN : - 08h00 Inflation / mai (définitif) ZURICH : - 09h30 Examen par la BNS de la situation économique et monétaire BRUXELLES : - 11h00 Production industrielle en zone euro / avril LUXEMBOURG : - Réunion de l'Eurogroupe VIENNE : - Rapport mensuel de l'Opep WASHINGTON : - 14h30 Prix import-export / mai - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 8 juin SOCIÉTÉS : PARIS : - Soitec / journée investisseurs LONDRES : - Unibail-Rodamco-Westfield / journée investisseurs - 10h00 Imerys / journée investisseurs - Tesco / résultats du T1, et AG ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv IMERYS 4.42% 43.9 4.57% SOITEC 0.92% 87.35 72.63% TESCO 0.00% 227.5 19.67% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE -1.24% 135.65 0.18%