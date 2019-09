BONDS : Fitch abaisse sa perspective pour Unibail de "stable" à "négative"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Fitch Ratings a abaissé mardi la perspective d'Unibail-Rodamco-Westfield de "stable" à "négative", tout en confirmant la note de défaut à long terme (IDR) du groupe immobilier à "A-" et la note senior non sécurisée à "A". L'agence de notation justifie l'abaissement de sa perspective par l'effet de levier d'Unibail, jugé "élevé" pour une notation "A-", et le risque que le désendettement prenne plus de temps que prévu. La direction de la foncière a récemment abaissé son objectif de ratio d'endettement LTV ("loan to value") et augmenté son plan de cessions d'actifs. Mais Fitch Ratings s'attend à ce que le désendettement lié aux cessions soit largement compensé par les investissements, estimés à environ 1,5 milliard d'euros par an. L'agence prévoit ainsi que le ratio de dette nette sur excédent brut d'exploitation (Ebitda) demeure supérieur à 10 au moins jusqu'à la fin de 2021. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire