BONDS: S&P abaisse sa perspective pour Unibail et Mercialys à négative

PARIS (Agefi-Dow Jones)--S&P Global Ratings a annoncé mercredi avoir abaissé sa perspective pour la note de crédit des foncières Unibail-Rodamco-Westfield et Mercialys de "stable" à "négative", tout en confirmant leurs notes respectives à "A/A-1" et "BBB/A-2". La révision de la perspective de Mercialys intervient après que le groupe a annoncé une dévaluation de son portefeuille d'actifs de 1,3% sur l'exercice 2019, indique S&P, qui cite également la forte exposition de la société à Casino, dont la qualité de crédit s'est nettement dégradée ces dernières années. Concernant Unibail-Rodamco-Westfield, S&P explique que la performance opérationnelle du groupe a montré des signes d'affaiblissement au premier semestre dans un contexte difficile sur le marché de l'immobilier commercial européen. S&P estime de manière générale que la catégorie des actifs immobiliers commerciaux en Europe est légèrement moins résistante et moins liquide qu'auparavant. L'agence abaisse également la perspective de Carmila de "positive" à "stable", tout en confirmant ses notes à "BBB/A-2". (mjouaret@agefi.fr) ed: VLV

