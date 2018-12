Beauté et bien-être : une tendance en plein boom

Le bien-être est une tendance en pleine croissance dans les destinations de shopping Unibail-Rodamco-Westfield.

Aux Etats-Unis comme en Europe, les enseignes santé et beauté se multiplient : Riley Rose - à Westfield Culver City (Los Angeles), NYX à CentrO (Germany), Morphe à Westfield Stratford City (London), Savage Fenty à Westfield Valley Fair (San Francisco), et bien d'autres encore. Le premier spa Natura Bisse au Royaume Uni a ouvert ses portes à Westfield London cette année, aux côtés d'un nouveau centre de fitness innovant - FirstLight. Depuis cet été, Polygone Riviera (Cagnes-sur-mer) accueille MadameMonsieur, un concept store beauté, bien-être et lifestyle d'un nouveau genre : à la fois salon de coiffure, barbier, parfumerie et boutique de cosmétiques.

La tendance beauté et bien-être est aussi une opportunité pour le Groupe d'offrir de nouvelles expériences aux visiteurs de ses centres de shopping, des pop-ups Kylie Cosmetics au roadshow Dior Backstage, en passant par le Beauty Haven de Nordstrom à Westfield Century City (Los Angeles) en Novembre. Fenty Beauty, la marque de cosmétiques de Rihanna, a quant-à-elle choisi Euralille et Parly 2 pour célébrer son anniversaire en France.

A Westfield London et Westfield Stratford City, les ventes beauté et du bien-être ont augmenté de 58% depuis l'ouverture, passant de 35 à 50 enseignes. Pour ces marques habituées à la distribution en grand magasin, telles que Charlotte Tilbury, Urban Decay, MAC, NYX et Smashbox, l'avantage de posséder leur propre boutique ne fait plus aucun doute. La catégorie représente 6% du revenu total dans les deux centres londoniens du Groupe, générant plus de £137m de ventes annuelles à Westfield Stratford City. Westfield London a connu une augmentation des dépenses beauté de £70M en 2017, doublant son offre beauté et bien-être depuis 2008 pour répondre à la demande croissante des clients.