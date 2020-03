Covid-19 : Unibail-Rodamco-Westfield affirme disposer de 10,2 mds d'euros de liquidités

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a affirmé jeudi disposer de 10,2 milliards d'euros de cash et de lignes de crédit non tirées, assurant ainsi disposer de liquidités suffisantes pour assurer ses besoins de financement "même dans un scénario extrême de 'stress tests'".

Le groupe a communiqué sur ses liquidités alors que de nombreux gouvernements ont pris des mesures de restrictions en fermant la quasi-totalité des commerces, à l'exception des pharmacies ou des magasins alimentaires, dans le but de freiner la propagation de la pandémie de coronavirus. En conséquence, la société a fermé ses centres commerciaux dans de nombreux pays.

"La durée et l'ampleur de la situation ainsi que son impact sur les résultats du groupe restent incertains", a déclaré Unibail-Rodamco-Westfield dans un communiqué.

Lundi, le groupe avait expliqué réduire ses dépenses non liées aux charges de personnels et reporter ses investissements non essentiels. "Le groupe est déjà prêt à accroître la portée de ces mesures si la crise devait persister pendant une période prolongée", a assuré jeudi l'exploitant de centres commerciaux.

