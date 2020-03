Covid-19 : Unibail-Rodmaco-Westfield réduit ses dépenses

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé lundi réduire ses dépenses non liées aux charges de personnel et avoir engagé un dialogue avec ses locataires, après que plusieurs pays ont pris des mesures qui pénaliseront son activité pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

URW a rappelé que plusieurs pays, comme l'Espagne, la France ou l'Autriche, avaient décidé de fermer les commerces jugés non essentiels, afin de limiter la propagation du coronavirus. En conséquence, le groupe a fermé ses centres commerciaux dans ces marchés et s'attend à ce que d'autres pays prennent de telles mesures.

"A ce stade, il est trop tôt pour déterminer l'impact de la situation sur les obligations contractuelles des commerçants et autres partenaires du groupe ou pour estimer l'effet des mesures de soutien au cas par cas que le groupe pourrait décider", a expliqué URW. Le groupe a indiqué avoir débuté un "dialogue actif" avec ses locataires pour savoir comment répondre à "ces défis sans précédent".

URW a expliqué être en train de réduire "activement" ses dépenses non liées aux charges de personnel et de reporter les investissements jugés non essentiels. Il fera également usage de toutes les possibilités permises par les gouvernements nationaux pour "soutenir les entreprises durant cette crise".

URW a également expliqué qu'au vu des nombreuses incertitudes entourant les mesures prises par les gouvernements, il lui était impossible d'évaluer l'impact des conséquences de cette crise sanitaire sur ses résultats à l'heure actuelle.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

