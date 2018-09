Freddy’s BBQ et Mersea : lauréats ex-aequo du Grand Prix 2018 des Jeunes Créateurs du Commerce d’Unibail-Rodamco-Westfield

Pour sa 12e édition, le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce a récompensé deux concepts : Freddy's BBQ et Mersea. Ils décrochent chacun une dotation de 500 000 euros pour l'accompagnement à la prise à bail dans un centre commercial Unibail-Rodamco-Westfield.

Le Prix Boutique a pour sa part été attribué ex-aequo à BMK Paris-Bamako et Les Raffineurs. Les lauréats de ce prix sont accompagnés dans le lancement d'une boutique dans un centre de shopping du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield à la hauteur de 250 000 euros chacun.

En présence de Delphine Gény-Stephann, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, de Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield et des membres du jury, présidé par Mercedes Erra, Fondatrice de BETC, les concepts de retail les plus audacieux et novateurs de l'année 2018 ont été distingués.

Le Grand Prix des Jeunes Créateurs du Commerce, initiative d'Unibail-Rodamco-Westfield et rendez-vous incontournable des entrepreneurs du retail, continue de stimuler, valoriser et soutenir l'innovation dans le commerce et la création d'entreprise en récompensant les concepts de commerce les plus prometteurs du secteur. Il a déjà récompensé des concepts comme Lunettes pour tous, Tediber, Persillé, Bloomizon, Glaces Glazed, Faguo, Jimmy Fairly, Marlette ou Laboté, Canard Street et Liife, gagnants de l'édition 2017.

En savoir plus sur les lauréats 2018