Goldman Sachs adopte une vision prudente sur les foncières commerciales

0

Goldman Sachs adopte une vision prudente sur les foncières spécialisées dans les centres commerciaux. Le broker américain estime que la crise du Covid-19 accélérera la transition vers le commerce en ligne, avec un impact significatif sur le commerce de détail physique. L’analyste évoque ainsi des densités de vente plus faibles, des fermetures de magasins et des cas d’insolvabilités, ce qui mettra sous pression les loyers.A ces inquiétudes s'ajoutent des tensions sur les valorisations. Goldman Sachs constate ainsi que les titres d'Unibail-Rodamco-Westfield (URW), Klépierre et Mercialys ont fortement rebondi depuis la levée progressive des mesures de confinement et le retour des clients dans les temples de la consommation.Compte tenu de ces éléments, Goldman Sachs a dégradé son opinion de Neutre à Vendre sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield (URW), tout en réduisant son objectif de cours de 69 à 44 euros. Le bureau d'études a abaissé ses prévisions de bénéfice par action de 1% à 11% sur la période 2020-2024.En parallèle, le broker a également dégradé son opinion de Neutre à Vendre sur le titre Klépierre, tout en réduisant son objectif de cours de 24,40 à 15,20 euros. L'analyste a abaissé ses prévisions de bénéfice par action de 1% à 11% sur la période 2020-2024. Si Klepierre a maintenu son dividende au titre de l'exercice 2019, le broker prévoit que la société réduira son dividende en 2020.Enfin, Goldman Sachs a réitéré sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 5,70 euros sur Mercialys. Les variations de ses prévisions de bénéfice par action s'étalent entre 0% et -2% sur la période 2020-2024.Vers 16h40, Klépierre et Mercialys reculent respectivement de 4,19% et 1,22% en Bourse. De son côté, URW grappille 0,25%.