La valeur du jour en Europe UNIBAIL RODAMCO : les clients reviennent dans les centres commerciaux

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bondit de 7,76% à 51,04 euros à Amsterdam, soutenu par la réouverture des magasins en Europe. Le géant de l'immobilier commercial a par ailleurs finalisé la cession pour plus de deux milliards d'euros d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français à une joint venture (JV) composée d’URW (45,8% du capital), Crédit Agricole Assurances et La Française. Le portefeuille de la JV est constitué de cinq centres commerciaux français : Aéroville et So Ouest en région parisienne, Rennes Alma à Rennes, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon.Vendredi dernier, trois d'entre eux avaient rouvert et enregistraient des fréquentations encourageantes - celle d'Alma, en particulier, atteint 90% de son niveau pré-COVID - ainsi que, selon les remontées des enseignes, des paniers moyens et des taux de conversion élevés. Les deux autres centres ont rouvert samedi 30 juin.Christophe Cuvillier, président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield, a déclaré : " La finalisation de cette transaction est une étape majeure dans la stratégie de cessions de notre groupe. Dans un environnement très difficile, elle démontre la très grande qualité de nos actifs et illustre la confiance de nos partenaires dans les équipes d'URW pour faire face à la situation actuelle et générer la croissance future de ces actifs".