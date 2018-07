UNIBAIL-RODAMCO SE : Unibail-Rodamco-Westfield signe une promesse de vente pour l'immeuble de bureaux Capital 8

Paris, Amsterdam, le 24 juillet 2018





Communiqué de presse

Unibail-Rodamco-Westfield signe une promesse de vente pour l'immeuble de bureaux Capital 8





Unibail-Rodamco-Westfield a signé le 24 juillet 2018 une promesse de vente portant sur l'immeuble de bureaux Capital 8 à Paris au profit d'Invesco Real Estate. Le prix net vendeur s'élève à 789 M€.

Cette transaction est soumise aux conditions suspensives d'usage et devrait être finalisée au cours du 4e trimestre 2018.

Capital 8 est un immeuble de bureaux de plus de 45 000 m² SUBL situé au coeur du quartier central des affaires de Paris. Suite au programme de rénovation mené en 2016, l'immeuble est entièrement loué à ce jour.

L'acquéreur est conseillé par Linklaters, Archers, Victoires Notaires Associés, PwC, Deloitte, Humakey et Artelia. Le vendeur est conseillé par Maître François Thomé, SCP Ginisty & Associés (notaire) et Lacourte Raquin Tatar.

Cette transaction fait partie des 3 Mds€ de cessions annoncées par Unibail-Rodamco-Westfield pour les prochaines années dans le cadre de sa politique de rotation d'actifs européens.





Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs

Samuel Warwood

Maarten Otte

D : +33 1 76 77 58 02

Maarten.otte@urw.com



Relations presse

Nathalie Feld

D : +33 1 76 77 57 94

Nathalie.feld@ext.urw.com





A propos d'Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination. Avec un portefeuille valorisé à 62 Mds€ au 31 décembre 2017, dont 88% en commerce, 7% en bureaux et 6% en sites de congrès & expositions, le Groupe possède 102 centres de shopping, dont 56 « flagships » dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2 milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 13 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.

Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose du portefeuille de projets de développement le plus important du secteur, d'une valeur de 13 Mds€.

Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures.

Les actions jumelées d'Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et d'une notation A2 par Moody's.

Pour plus d'informations, consultez www.urw.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UNIBAIL-RODAMCO SE via Globenewswire