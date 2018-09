Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securites relève son opinion de Neutre à Achat sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield (URW), assortie d’un objectif de cours inchangé de 206 euros, estimant que « le cours est attractif malgré quelques incertitudes. » La baisse du cours, due selon le bureau d’études à l’absence de relution en 2018 que certains analystes n’avaient pas anticipée, a rendu le titre beaucoup plus attractif.De plus, URW a présenté des résultats de bonne facture pour son patrimoine historique, en Europe et le petit-déjeuner avec le management organisé vendredi laisse espérer à l'analyste de meilleures performances en 2019 pour le patrimoine US.In fine, même en l'absence de guidance de moyen terme, l'expert se dit confiant dans la hausse du rendement du dividende (6,6% attendu pour 2019 et 7% en 2020).