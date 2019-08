Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities maintient sa recommandation d’Achat sur le titre Unibail-Rodamco-Westfield (URW), ainsi que son objectif de cours de 185 euros, dans le sillage de résultats toujours de bonne facture au premier semestre 2019, qui contrastent avec la forte défiance des marchés. Les bonnes performances opérationnelles en Europe continentale (loyers en croissance organique de 3,3%) s’ajoutent à la stabilisation en cours des actifs US, constate le bureau d’études.Ce dernier relève également que la foncière spécialisée dans les centres commerciaux a relevé marginalement sa guidance de résultat net récurrent 2019 par action à 12,10-12,30 euros (+2,5%).Finalement, seul l'ANR triple net EPRA (199 euros, -5,6%) est un peu plus faible que prévu, essentiellement en raison de la mise en valeur de marché de la dette et de modestes baisses de valeurs, mais pas à cause de mauvaises nouvelles opérationnelles, conclut l'analyste.