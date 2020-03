UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD : l'Assemblée Générale du 15 mai 2020 se tiendra à huis clos

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unibail-Rodamco-Westfield précise que l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d’Unibail-Rodamco-Westfield SE se tiendra, à huis clos, au siège d’Unibail-Rodamco-Westfield SE (7 place du Chancelier Adenauer – 75016 Paris) le vendredi 15 mai 2020, à 10h30. L'avis de réunion sera publié le 27 mars 2020, au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contiendra l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de vote à cette Assemblée.L'avis de réunion sera publié le 27 mars 2020, au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contiendra l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de vote à cette Assemblée.Les documents préparatoires relatifs à cette Assemblée et le Document d'Enregistrement Universel 2019 sont tenus à la disposition des actionnaires, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et sont consultables sur le site www.urw.com (rubrique Investisseurs/Assemblées Générales).