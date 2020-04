UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD : les dirigeants réduisent leur rémunération

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Par signe de solidarité envers les employés, tous les membres de la direction d’Unibail-Rodamco-Westfield (URW) ont décidé de réduire de 25 % leur rémunération pour la période durant laquelle les mesures d’activité partielle seront en place. En parallèle, les membres du Conseil de Surveillance d'URW ont choisi de réduire leurs honoraires du même pourcentage, et tous les dirigeants des comités de direction du groupe aux États-Unis et en Europe ont décidé de réduire leur revenu fixe de 20% au cours de cette période.Ces rémunérations non versées seront destinées à soutenir les efforts de lutte contre la crise du Covid-19 dans tous les pays où URW opère.