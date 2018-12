Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unibail-Rodamco-Westfield a inauguré le nouveau Terminal 1 de l’aéroport de Los Angeles (LAX). "Le terminal réaménagé, pour un montant de 500 millions de dollars, comprend désormais des zones d’enregistrement et de sécurité optimisées, des nouveaux tapis à bagages, ainsi qu’une offre de restauration et de shopping revitalisée", explique le groupe. Le Terminal 1 est l’opération de transformation la plus récente d'Unibail-Rodamco à LAX. Le projet a permis la création de 3 475 emplois de construction et le renouveau complet du terminal. La nouvelle offre comprend 22 boutiques et restaurants.Nourri pour la croissance du trafic aérien, le marché global du " travel retail " (activité commerciale exercée dans les lieux de transport) devrait atteindre 125 milliards de dollars d'ici 2023, explique Unibail-Rodamco.Avec des programmes commerciaux en cours dans six aéroports majeurs aux Etats-Unis – le plus grand marché du travel retail au monde – le groupe se dit stratégiquement positionné pour capturer cette croissance, aux Etats-Unis et dans la perspective d'une expansion possible aux marchés européens.