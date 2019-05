UNIBAIL-RODAMCO : le solde du dividende sera versé le 5 juillet prochain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Assemblée Générale Annuelle d’Unibail-Rodamco-Westfield, tenue le 17 mai dernier, a approuvé un dividende de 10,80 euros par action au titre de l’exercice 2018, dont un acompte de 5,40 euros par action versé le 29 mars 2019 et le solde de 5,40 euros par action qui sera versé le 5 juillet prochain. « Conformément aux termes et conditions de l’émission, chaque porteur d’ORA (obligation remboursable en action) recevra un solde de coupon de 6,75 euros par ORA le 5 juillet prochain », ajoute le spécialiste des centres commerciaux.Les porteurs d'ORA sont informés que, par décision du Directoire du 17 mai dernier, la société exercera son option de remboursement et remboursera les ORA le 5 juillet prochain, après le paiement du solde du coupon au titre de l'exercice 2018. Un avis sera publié sur le site internet de la société dans les délais requis.