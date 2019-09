Unibail-RW : Fitch associe une perspective négative à sa note

04/09/2019 | 09:37

L'agence de notation-crédit Fitch Ratings associe désormais une perspective négative (et non plus stable) à sa notation de la dette de long terme de la foncière d'immobilier commercial Unibail-Rodamco-Westfield. Ce qui peut présager d'un abaissement de ladite note.



Les analystes s'inquiètent de l'endettement du groupe, jugé élevé pour une société notée 'A-'. L'adoption d'une perspective négative reflète le risque que le désendettement d'Unibail prenne plus longtemps que Fitch ne le prévoyait initialement, alors que les investissements de développement resteront importants (1,5 milliard d'euros par an, selon l'agence).



'En conséquence, Fitch s'attend à ce que le ratio de dette nette sur EBITDA dépasse les 10 fois jusqu'à fin 2021 au minimum', indique une note.







