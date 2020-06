Unibail-RW : en baisse, un broker reste à l'achat

26/06/2020 | 12:55

Le titre Unibail-Rodamco-Westfield recule ce vendredi de -1,5%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, saluant 'une reprise encourageante'.



'La réouverture progressive des centres commerciaux d'URW montrent des signes de reprise encourageants. En Europe, plus de 90% des commerçants d'URW ont maintenant pu réouvrir et les derniers chiffres de fréquentation indiquent des niveaux proches d'une situation normale après 2 à 3 semaines de réouverture (i.e. 80 à 90% des fréquentations constatées l'année dernière à la même période) pour des taux de conversion et paniers moyens plus élevés', retient notamment le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 75 euros, pour un potentiel de +44%.



