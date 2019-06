Unibail RW : lance 'Westfield' en Europe Continentale

25/06/2019 | 17:56

Alors que le déploiement de la marque Westfield en Europe continentale avait été annoncé lors de l'acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco en 2018, le groupe dévoile aujourd'hui le nom de ses dix premiers centres de shopping qui bénéficieront de la marque dès septembre 2019, ainsi que deux projets de développement.



Parmi ceux-ci, sept se trouvent en France.



“Une campagne de marketing et de communication sera lancée en septembre 2019 pour accompagner le déploiement de la marque sur l'ensemble des pays dans les médias traditionnels (cinéma, TV et presse) et digitaux, ainsi que sur les réseaux sociaux”, précise le groupe.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.