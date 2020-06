Unibail Rodamco : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé la cession d'un portefeuille de cinq centres commerciaux en France à la Joint Venture (JV) formée par URW, Crédit Agricole Assurances et la Française, comme annoncée en février dernier. Il s'agit des centres Aéroville et So Ouest près de Paris, Rennes Alma à Rennes, Toison d’Or à Dijon et Confluence à Lyon. L'ensemble est valorisé 2,032 milliards d'euros au total. Le consortium mené par Crédit Agricole et La Française détiendra 54,2%, et URW 45,8%. Un syndicat de banques a financé le prêt garanti d'1 milliard d'euros pour la JV, à échéance de 7 ans.Pour rassurer les co-investisseurs, une garantie locative d'un montant maximum de 45 millions d'euros a été accordée à la JV pour couvrir une éventuelle baisse des revenus locatifs nets sur la période couverte par le plan d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2024. L'exposition nette maximale d'URW au titre de la garantie est de 24,4 millions d'euros.De plus, un prêt participatif et un mécanisme de complément de prix ont été mis en place, avec un montant maximum à risque de 24,5 millions d'euros et un complément de prix potentiel pour URW de 20 millions d'euros si les rendements pour les investisseurs sont inférieurs ou supérieurs aux niveaux convenus.