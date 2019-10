Unibail Rodamco : En expo à Munich

Du 7 au 9 octobre, Unibail-Rodamco-Westfield était à Munich pour l'édition 2019 d'EXPO REAL - le plus grand selon professionnel de l'immobilier et des investissements en Europe. Enseignes, promoteurs, collectivités locales et investisseurs du monde entier s'y rencontrent chaque année pour échanger et construire ensemble la ville de demain. Avec plus de 46 000 participants de 76 pays différents, cette édition était la plus importante et la plus internationale à ce jour !

En tant que premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, Unibail-Rodamco-Westfield a contribué aux discussions sur l'orientation du secteur et le futur de l'industrie, démontrant une fois encore notre leadership et la valeur que nous accordons à notre rôle d'aménageurs urbains.