Unibail Rodamco : L'international Graduate Progream a 15 ans !

Créé en France en 2004, puis étendu à toute l'Europe en 2007, le programme IGP (International Graduate Program) d'Unibail-Rodamco-Westfield fête ses 15 ans cet automne. Le programme témoigne de l'engagement du Groupe à faire grandir les talents en leur ouvrant des perspectives professionnelles attrayantes.

Accélérateur de carrière unique en son genre, le programme IGP permet aux nouveaux diplômés de découvrir la diversité de nos activités, de s'imprégner de notre vision de l'immobilier commercial, d'acquérir des compétences business clés, de bâtir un réseau et de préparer leur future carrière. Les participants réalisent trois (Europe) à quatre (Etats-Unis) missions, dont au moins une a lieu à l'étranger, favorisant ainsi les synergies entre nos régions. Le programme dure 12 à 14 mois en Europe et jusqu'à 18 mois aux Etats-Unis. Les missions transatlantiques se prolongent sur six mois. Grâce à ce parcours soigneusement pensé, les participants développent rapidement leurs compétences opérationnelles et perfectionnent leur leadership via une exposition aux différents métiers du Groupe, un accompagnement par un mentor, ainsi qu'un séminaire d'une semaine rassemblant chaque année les membres d'une même cohorte.

Précurseur à l'époque de son lancement, le programme IGP offre une expérience professionnelle d'une rare qualité. Au cours des 15 dernières années, nous avons eu le plaisir de travailler avec des centaines de brillants diplômés dans tous les pays dans lesquels nous opérons, participant ainsi à façonner leurs carrières.

Pour célébrer cet anniversaire, 40 anciens membres du programme - travaillant actuellement au sein du Groupe ou non - se sont réunis à Paris fin septembre, lançant à cette occasion la section française des alumni Unibail-Rodamco-Westfield.