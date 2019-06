Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé mercredi soir le succès d'un placement d'obligations seniors d’un montant de 500 millions d'euros et présentant une maturité à 30 ans et un coupon fixe de 1,75%. « Le taux de 1,75% reflète le plus bas coupon jamais observé pour une émission en euros à cette maturité par un émetteur entreprise, ce qui montre la confiance du marché du crédit dans le bilan et la performance d'URW », explique la foncière spécialisée dans les centres commerciaux.Les recettes nettes issues de ces obligations seront utilisées pour les besoins généraux de l'entreprise et permettront d'étende encore la maturité de la dette du groupe dans des conditions attractives, conclut URW.