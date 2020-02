Unibail Rodamco : URW, plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la clôture du jeudi 14 février 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

URW (+ 3% à 127,10 euros)Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a dévoilé mercredi soir ses résultats financiers au titre de son exercice 2019. Ainsi, le spécialiste de l'immobilier commercial a réalisé l'an dernier un résultat net récurrent par action ajusté (RNRPAA) de 12,37 euros, dépassant son objectif (entre 12,10 et 12,30 euros). Unibail-Rodamco-Westfield (URW) va céder 54,2% d'un portefeuille de cinq centres commerciaux français via une joint-venture formée avec Crédit Agricole Assurances et La Française. Le portefeuille est valorisé 2,04 milliards d'euros. URW gardera 45,8% des parts afin de continuer l'exploitation des actifs grâce à des contrats de long terme, et percevra ainsi 1,5 milliard d'euros.