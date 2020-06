Unibail Rodamco : URW, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 2 juin 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+ 9,91% à 58,36 euros)Les investisseurs font leurs emplettes du côté des foncières mardi sur la place de Paris, à l'image d'Unibail-Rodamco-Westfied (URW) et Klépierre. " Même si nous ne sommes pas encore revenus à la normale, la réouverture de nombreux centres du groupe (…) est très encourageante ", a déclaré Christophe Cuvillier, le président du directoire d'URW. " Les secteurs Santé et beauté, Sport, Équipement de la maison et Mode enfants comptent parmi ceux qui enregistrent les meilleures performances ", a-t-il ajouté.