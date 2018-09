Unibail Rodamco Westfield : Anne-Sophie Sancerre et Pablo Nakhlé Cerruti, jeunes leaders français de la ville de demain

Nous sommes fiers d'annoncer qu'Anne-Sophie Sancerre, Directrice Générale Centres Commerciaux France et Pablo Nakhlé Cerruti, Directeur Général de Viparis , ont été classés par l'Institut Choiseul parmi les 100 jeunes leaders français de moins 40 ans qui jouent un rôle majeur dans l'émergence de la ville de demain. Ils ont été distingués dans la catégorie commerce, tourisme et hébergement. Ce résultat illustre le leadership d'Unibail-Rodamco-Westfield dans le secteur. L'Institut Choiseul est un think tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. Il publie annuellement le classement des 100 leaders économiques de demain dans lequel figuraient déjà Anne-Sophie Sancerre et Pablo Nakhlé Cerruti. Le classement « Ville de demain » est publié pour la première fois cette année et disponible dans le magazine Business Immo

Anne-Sophie Sancerre a rejoint le Groupe en 2008, après 5 ans chez Morgan Stanley. En charge des investissements du pôle Centres Commerciaux France, puis des relations investisseurs pour le Groupe, elle est promue Directrice Groupe des Investissements en 2011. En 2013, elle rejoint le pôle Centres Commerciaux France en tant que Directrice des Opérations et des Investissements. Fin 2016 elle est nommée Directrice Générale Centres Commerciaux France. Anne-Sophie Sancerre est diplômée de Sciences Po Paris. Il est titulaire d'une maîtrise de comptabilité et finance (MSTCF) de l'Université Paris-Dauphine ainsi qu'un master en finance et stratégie de l'Université de Napier à Edimbourg.

Pablo Nakhlé Cerruti a débuté sa carrière en tant que Directeur général de la fondation d'entreprises Prometheus. En 2009, il rejoint le cabinet ministériel de Christine Lagarde à Bercy, en tant que plume de la ministre de l'Economie et des Finances. En 2011, il rejoint Unibail-Rodamco comme Directeur de la communication et des relations institutionnelles Groupe. Il est nommé Directeur délégué de Viparis en 2014. En janvier 2018, il a été nommé Directeur général adjoint, en charge des Opérations. Il est Directeur Général Exécutif de Viparis Holding depuis juin 2018. Il est également conseiller municipal de Saint-Malo. Pablo Nakhlé Cerruti est diplômé de l'IEP de Strasbourg et de l'Ecole de guerre économique.