Unibail Rodamco Westfield : Découvrez les lauréats du Grand Prix Commerce URW 2019

Jeudi 26 septembre, la cérémonie annuelle du Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield a récompensé les concepts de commerce les plus audacieux et novateurs de l'année 2019. Cette année, ce sont quatre concepts qui remportent l'adhésion du jury, présidé par Mercedes Erra, Présidente exécutive d'Havas Worldwide et fondatrice de BETC.

Depuis sa création en 2007, le Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield valorise et soutient l'innovation, en offrant à des concepts prometteurs l'opportunité de se développer dans les destinations shopping du Groupe. 37 startups ont déjà été récompensées, dont Lunettes pour Tous, Tediber, Persillé, Laboté, Rice Trotters, Liife, Faguo, Jimmy Fairly, Marlette, Canard Street ou encore les gagnants de l'édition 2018 : Mersea, Freddy's BBQ, BMK Paris-Bamako et Les Raffineurs.

« Notre rôle chez Unibail-Rodamco-Westfield est d'accompagner et inciter les enseignes à se renouveler en permanence et d'accueillir des concepts nouveaux, pour offrir chaque année à nos visiteurs le meilleur de l'expérience physique dans nos centres de shopping. Avec le Grand Prix Commerce Unibail-Rodamco-Westfield, nous aidons à identifier ces concepts innovants qui feront le commerce de demain, en proposant un formidable tremplin à ces jeunes entrepreneurs du commerce dans l'accélération de leur développement. »

Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield

Cette année, ce ne sont pas trois, mais quatre lauréats qui sont primés !

Pour cette 13ème édition, quatre concepts sont primés. Une dotation globale de 1 500 000 € leur est attribuée pour financer leur bail dans un centre de shopping Unibail-Rodamco-Westfield.

Le Grand Prix Unibail-Rodamco-Westfield est décerné à deux concepts : SmÄak Natural Food et CAVAL. Ce prix récompense un concept commercial déjà implanté et prêt à ouvrir une boutique dans un centre de shopping. SmÄak Natural Food et CAVAL remportent chacun une dotation de 500 000 € HT.

SMÄAK NATURAL FOOD est le concept « fast-casual aux influences scandinaves » créé en 2017 à Tours par deux passionnés de gastronomie et d'univers nordique. Le concept démocratise des saveurs habituellement présentes dans la haute gastronomie et propose un retour à la naturalité par l'utilisation de techniques de cuissons ancestrales, dans le respect de la saisonnalité des produits. Venir chez SmÄak Natural Food est la promesse d'une pause gustative et visuelle dans laquelle sain rime avec savoureux. http://www.smaak-natural-food.com/#!/

CAVAL est la première marque de baskets dépareillées et stylées. 7 différences distinguent les chaussures droite et gauche, car pourquoi s'ennuyer alors qu'on a deux pieds ? En CAVAL, on « Walk Different » avec des baskets dépareillées, unisexes, 100% made in Europe et éco-responsables. https://www.en-caval.fr/fr/

Le Prix Boutique est attribué à la Fédération Française de l'Apéritif et Waekura. Ces deux lauréats bénéficient d'une dotation de 250 000 € HT pour financer leur bail dans l'un des centres de shopping d'Unibail-Rodamco-Westfield.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'APÉRITIF rassemble en un même lieu 350 produits pour l'apéritif achetés directement à plus de 80 artisans producteurs français. Ces produits sont disponibles à emporter, à déguster sur place, ou en livraison. La FFA est également la plus grande communauté d'épicuriens de France avec plus de 125 000 fans très actifs sur les réseaux sociaux ! https://www.ffaperitif.com/

WAEKURA, ce sont des bijoux pour toutes les femmes et pour tous les jours. Une marque avec des valeurs et des prix justes. Des bijoux en plaqué or 3 microns, qui résistent à l'eau et qui sont anti allergies. Acheter des bijoux de qualité et tendance sans y mettre le prix est dorénavant possible ! https://www.waekura.com/

