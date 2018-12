Unibail Rodamco Westfield : Fresh! ouvre ses portes à Westfield Mall of the Netherlands

Le 29 Novembre, Unibail-Rodamco-Westfield a inauguré les nouvelles halles gastronomiques de Leidsenhage (Pays-Bas). Fresh! est la première destination à ouvrir ses portes au sein du futur centre de shopping Westfield Mall of the Netherlands. L'évènement, avec la participation du célèbre chef pâtissier et star de la TV Robèrt van Beckhoven, a rassemblé une foule de gastronomes et autres chefs en herbe pour une compétition de pâtisserie haute en saveurs. Inspiré du meilleur de la gastronomie mondiale, Fresh ! est un marché de plus de 2 500 m² associant concepts locaux haut de gamme et expériences culinaires novatrices. Les halles proposent également une grande variété de produits de qualité à travers 24 boutiques et 10 comptoirs, ainsi qu'un programme d'évènements et de divertissement dédié. Véritable invitation au voyage, Fresh ! offre aux visiteurs l'opportunité d'étendre leurs horizons culinaires au sein d'un lieu ouvert, accueillant et animé.

Conçu pour être la destination de shopping phare du pays, Westfield Mall of the Netherlands est situé dans une de plus grandes zones urbaines d'Europe : Randstad, le cœur économique du pays. Mall of the Netherlands sera accessible très facilement en transports, grâce à la proximité de lignes de tramway et de grands axes de circulation. Rassemblant 280 boutiques, restaurants et offres de divertissement au sein de ses 117 000 m², ainsi qu'une Dining ExperienceTM, le centre offrira à ses visiteurs une expérience incomparable. L'ouverture de Westfield Mall of the Netherlands est prévue pour 2020.