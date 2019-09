Unibail Rodamco Westfield : GRESB confirme le leadership d'Unibail-Rodamco-Westfield en 2019

Unibail-Rodamco-Westfield obtient pour la deuxième année consécutive le statut de leader global du secteur pour 2019 par le GRESB dans la catégorie immobilier de commerce, parmi les entreprises cotées au niveau mondial. Le Groupe obtient également la première place dans la même catégorie au niveau européen.

Le Groupe confirme sa place de leader européen et mondial des entreprises cotées dans le secteur de l'immobilier de commerce obtenue en 2018. C'est la première fois que le GRESB évalue Unibail-Rodamco-Westfield en tant qu'entité consolidée, avec une note de 94/100, en progrès par rapport à 93/100 en 2018.

« Il s'agit du premier classement par le GRESB d'Unibail-Rodamco-Westfield en tant que groupe consolidé. Le GRESB a su reconnaître notre volonté de rester leaders dans notre secteur en matière d'impacts sociaux et environnementaux. Nous avons mis en place depuis 3 ans une feuille de route ambitieuse dans le cadre de notre stratégie Better Places 2030. Ce résultat est donc le fruit du travail mené par nos équipes qui nous a permis d'être des pionniers dans la promotion de pratiques durables », a déclaré Astrid Panosyan, Directrice Générale Fonctions Centrales d'Unibail-Rodamco-Westfield.

Après avoir fixé les objectifs du Groupe en 2016 dans sa stratégie Better Places 2030, Unibail-Rodamco-Westfield a encore élargi son périmètre en 2019 en y incluant les États-Unis et le Royaume-Uni. Chaque pays, chaque actif et chaque salarié contribue activement aux objectifs RSE ambitieux et concrets du Groupe.

« Nous félicitons tous les leaders sectoriels de 2019 pour les mesures fortes prises afin d'apporter une réponse aux enjeux ESG, d'identifier toutes les opportunités et de trouver des moyens d'avoir un impact positif dans le monde. Leurs efforts façonnent l'avenir du leadership en matière de développement durable et jouent un rôle essentiel dans la création d'un monde où les bâtiments et les infrastructures sont plus durables », a déclaré Sander Paul van Tongeren, Directeur du GRESB.

Le GRESB est la référence mondiale en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les actifs immobiliers. Travaillant en collaboration avec l'industrie depuis 2009, le GRESB est devenu le premier fournisseur de données ESG comparables validées à plus de 100 investisseurs institutionnels, représentant plus de 4500 Mds$ de capitalisation. Le GRESB établit ainsi des normes en matière de performance RSE des actifs depuis 10 ans.

Unibail-Rodamco-Westfield est la première entreprise foncière cotée à intégrer la RSE dans l'ensemble de sa chaîne de valeur et à s'attaquer au périmètre très étendu des émissions indirectes liées à la construction, aux consommations énergétiques des enseignes et aux déplacements de l'ensemble des utilisateurs de ses sites (salariés et visiteurs).