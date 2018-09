Unibail Rodamco Westfield : GRESB place Unibail-Rodamco-Westfield premier au niveau mondial

Unibail-Rodamco-Westfield s'est vu attribuer aujourd'hui le statut de leader du secteur pour 2018 par le GRESB Real Estate Assessment. Le Groupe s'est distingué dans la catégorie retail parmi les entreprises cotées au niveau mondial*. Nous sommes également en première place parmi les entreprises européennes cotées et les entreprises européennes du secteur du retail. Le Groupe a reçu une note de 93/100 pour sa performance !

Nous avons également reçu la Green Star pour la huitième année consécutive. Celle-ci est accordée aux entités ayant obtenu des notes supérieures à 50 dans les critères de management & gestion ainsi que dans la mise en place & mesure de la performance.

GRESB est une organisation professionnelle qui a pour but de transformer la manière dont les marchés de capitaux évaluent les performances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des actifs dans lesquels ils investissent. Les données et outils d'analyse de GRESB sont utilisés par plus de 75 investisseurs institutionnels et particuliers, y compris des fonds de pension et compagnies d'assurance, représentant collectivement plus de 18 000 milliards de dollars américains.

« Les leaders du secteur ont su repousser les limites en termes de performance durable pour l'année 2018 et montrent ainsi la voie pour l'ensemble de la profession. » a déclaré Sander Paul van Tongeren, Directeur du GRESB.

La stratégie RSE du Groupe, Better Places 2030, s'articule autour d'un principe fondateur : less is better. En se fixant l'objectif de réduire de 50 % son empreinte carbone d'ici 2030, Unibail-Rodamco-Westfield devient le premier acteur de l'immobilier commercial coté à s'engager sur une stratégie aussi globale et volontariste. Unibail-Rodamco-Westfield devient ainsi la première foncière cotée à s'attaquer au périmètre très étendu des émissions indirectes liées à la construction, aux consommations énergétiques des enseignes et aux déplacements de l'ensemble des utilisateurs de ses sites (salariés et visiteurs).

*L'acquisition de Westfield ayant été conclue après l'évaluation du GRESB, seule la performance d'Unibail-Rodamco a été prise en compte.