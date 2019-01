Unibail Rodamco Westfield : L'agriculture urbaine pour des actifs plus écologiques et durables

En juin 2018, Unibail-Rodamco-Westfield a ouvert la première la ferme urbaine sur le toit d'un centre de shopping en France, grâce à un partenariat entre Sous Les Fraises et la plateforme d'open innovation du Groupe.

Farmhouse So Ouest est une ferme de 270 m² - qui sera étendue à 600 m² en 2019 - située sur le toit du centre So Ouest (Levallois-Perret). Légumes, fruits et plantes y sont produits en agriculture verticale, sans herbicide, pesticide ni engrais, conformément aux principes de la permaculture. Depuis l'ouverture en juin, plus d'une tonne de fruits et légumes ont été récoltés : tomates, basilic, menthe, fraises, poivrons, piments, kale et thym. Ces produits sont vendus directement dans une boutique éphémère installée dans le centre de shopping.

Le Groupe a entamé une collaboration avec Sous Les Fraises il y a deux ans, séduit par son concept innovant. La startup promeut une approche circulaire de la production et de la consommation : l'irrigation se fait grâce à un système en circuit fermé qui recycle l'eau de pluie pour alimenter les plantes et la production est vendue en circuit court qui évite le transport de longue distance.

A travers ce partenariat, Unibail-Rodamco-Westfield réintroduit la nature dans les espaces urbains. En ligne avec notre stratégie RSE Better Places 2030, nous créons des actifs plus écologiques et durables, dans le respect de l'environnement.

Le projet s'adresse également aux communautés locales. Des ateliers sont organisés pour les visiteurs, ainsi que les écoles et entreprises voisines, pour sensibiliser aux sujets liées à l'agriculture urbaine, de l'écologie urbaine à la permaculture. Farmhouse So Ouest contribue ainsi au développement de la communauté en proposant de nouveaux équipements et activités.

Le partenariat avec Sous les Fraises renforce les efforts d'URW Link en faveur d'une économie circulaire, comme l'illustrent d'autres collaborations avec PHENIX and Too Good To Go.

« L'approche circulaire et collaborative de Sous Les Fraises ajoute une réelle valeur à nos actifs, en exploitant des espaces inutilisés et en proposant une vision très pragmatique et positive de l'agriculture. Cela permet d'enrichir nos actifs pour qu'ils fassent partie intégrante de leur environnement. Nous accélérons sur ce sujet et avons hâte de travailler sur de nouveaux projets avec Sous Les Fraises. » Jean Collet, Directeur d'URW Link.

D'autres projets sont déjà en cours avec Sous les Fraises. Une ferme urbaine de 150 m² ouvrira cette année sur les toits de SHIFT, le projet de bureaux d'Unibail-Rodamco-Westfield à Issy-les-Moulineaux.