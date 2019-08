Unibail Rodamco Westfield : L'été bat son plein dans nos destinations

Chez Unibail-Rodamco-Westfield, nous réinventons le vivre ensemble. Nous créons des rendez-vous inattendus, pour offrir une expérience enrichie et mémorable à nos visiteurs. Cet été, nos destinations à travers l'Europe et les Etats-Unis se donnent un avant-goût de vacances, grâce à une série d'évènements exceptionnels.

•L'été fait des vagues à Shopping City Süd

Du 15 au 16 juin, Shopping City Süd (Autriche) accueillait le Pro World Surf Tour, un championnat international de surf, pour la troisième année consécutive. Au cours de deux journées exceptionnelles, 63 surfeurs d'élite ont rivalisé de figures et autres cascades spectaculaires, attirant plus de 2 000 fans enthousiastes, locaux et internationaux. Jusqu'à la mi-septembre, les amateurs auront eux aussi l'occasion de parfaire leurs talents au Multiplex CityWave. Grâce à un accompagnement professionnel et du matériel sécurisé, CityWave permet à tout un chacun de surfer de manière simple et aisée, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Fin juin, Shopping City Süd a également accueilli son tout premier championnat de matelas gonflable ! Plus de 25 équipes se sont affrontées dans cette compétition de surf atypique. Les participants étaient évalués sur plusieurs critères tels que le style, la qualité des mouvements et la performance. L'équipe ayant remporté le plus de points a ainsi été élue 'air-mattress Champion'. La compétition était organisée dans le cadre du festival d'été du centre, les 28 et 29 juin, avec notamment un atelier DIY de couronnes de fleurs et une étonnante parade de Samba dans les allées du centres. Les visiteurs ont pu se joindre à la fête grâce à un atelier de danse ouvert à tous !

•Afterwork en hauteur à Mall of Scandinavia

Le 27 juillet, Mall of Scandinavia a inauguré son nouveau toit-terrasse Top Floor, accueillant plus de 2 500 visiteurs dès le premier jour. Nouveau lieu pépite de Stockholm, la terrasse de 1 600m2 peut recevoir près de 300 personnes, et propose une offre de restauration variée grâce à cinq « food trucks » et un bar. Le lieux dispose également de terrains de pétanque, de tables de ping pong, de cibles de fléchettes, ainsi que d'une zone réservée aux enfants. Top Floor est le lieu idéal de l'été pour se détendre, se divertir, prendre un verre et découvrir de nouvelles saveurs.

•A la plage ou dans les airs à Carré Sénart

Du 5 au 21 juillet, Carré Sénart - centre emblématique du Groupe en région parisienne, s'est mis à l'heure d'été, offrant un ensemble d'activités et d'animations pour tous les goûts et tous les âges. Plus de 5 000 visiteurs ont ainsi pu profiter de la plage installée à l'entrée du centre, agrémentée de chaises-longues, mini pédalos et même un surf mécanique ! Pendant que certains rivalisaient d'adresse au mini-golf, d'autres se mesuraient à la pétanque ou au molkky. Pour les plus motivés, des cours de zumba et de cross-training étaient proposés en soirée, en partenariat avec une association locale. Du 5 au 7 juillet, quelques 800 heureux visiteurs ont également eu la chance de faire un tour en montgolfière !

•Une soirée mémorable à Westfield Topanga

Le 12 Juillet dernier, c'était soirée cinéma à Westfield Topanga & The Village (Los Angeles) ! Dans le cadre de sa programmation d'été, le centre a organisé une projection du film Clueless, classique des années 90, sur un écran géant installé sur la terrasse de The Village. La soirée a débuté à l'heure du diner avec un concert de l'artiste locale Lucia Marco. L'actrice Twink Caplan (aka Madame Geist dans Clueless), a ensuite présenté le film, partageant des anecdotes de tournage avec le public. Popcorn et boissons à volonté étaient à disposition des participants durant la projection, ainsi que des bonbons offerts par Sloan's Ice Cream. 260 personnes ont participé à l'évènement, récoltant ainsi près de $2 000 pour Calabasas Film Festival, l'association partenaire de la soirée.

•Saveurs d'été à Westfield Old Orchard

Après le succès de son Uncasked Craft Beer Festival - un évènement dédié à la bière artisanale, Westfield Old Orchard (Chicago) a organisé un second festival de dégustation le 18 juillet, cette fois-ci autour du vin. Plus de 200 visiteurs ont participé au Uncorked Wine Festival, récoltant ainsi $3 700 au bénéfice de Fight2Feed, l'association partenaire du centre. Le dernier festival d'été, sur le thème du cocktail, aura lieu au mois d'août. Pour célébrer l'été, Westfield Old Orchard a également dévoilé de nouvelles fresques de street art, fruits de l'imagination d'artistes renommés de Chicago tels que JC Riviera aka The Bear Champ et Jenny Vyas. Colorée et fun, la fresque la plus récente invite les consommateurs à partager leur expérience shopping sur les réseaux sociaux grâce au slogan « Treat Yo Self ».

•Wroclavia Summer Festival

Le 19 juillet, un concert de jazz a fait swinguer la terrasse de Wroclavia (Pologne) et ses visiteurs ! L'évènement était organisé dans le cadre du festival d'été du centre - un programme de divertissement exceptionnel mêlant stand-up, concerts, spectacles de danse et pièces de théâtre.

•Jungle Adventure à Londres

La jungle envahi les deux centres londoniens du Groupe cet été! A Westfield London du 30 juillet au 4 aout, et à Westfield Stratford City du 17 au 26 aout, l'experience Jungle Adventure propose une découverte sensorielle unique, pour l'émerveillement des grands et des petits. Cette nouvelle attraction gratuite plonge les visiteurs au cœur de la jungle, avec notamment un mur d'escalade de six mètres de haut, et la toute première Virtual Reserve, une expérience de réalité virtuelle immersive unique en son genre dans laquelle les visiteurs sont transportés dans des étendues sauvages remplies d'animaux exotiques.