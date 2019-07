Unibail Rodamco Westfield : La NBA fait sensation au Forum des Halles

Chez Unibail-Rodamco-Westfield, nous réinventons sans cesse l'expérience shopping pour proposer des moments uniques de partage, de découverte et de surprise à nos visiteurs et nos enseignes.

Le samedi 13 juillet, le Forum des Halles, centre de shopping emblématique du Groupe à Paris, a accueilli l'équipementier Adidas et ses stars au cœur de la capitale pour son Take On Summer Tour.

Les deux espaces du Patio et de la Terrasse étaient mobilisés pour cet évènement exceptionnel, pour le plus grand plaisir des fans et des visiteurs qui ont pu observer James Harden (Houston Rockets) et Donovan Mitchell (Utah Jazz) en pleine action. Les deux stars de la NBA ont rivalisé de dribles et de dunks sous la Canopée, entre tournois et sessions d'essai pour le grand public, démonstrations d'apprentis basketteurs, test de produits et séances d'échanges avec les fans comblés.

Nos centres de shopping sont des lieux de destination exceptionnels, qui répondent aux nouvelles attentes des visiteurs en offrant des expériences sensorielles et émotionnelles inédites, au-delà du simple shopping. C'est avec cette ambition forte qu'Unibail-Rodamco-Westfield déploie aujourd'hui la marque Westfield en Europe continentale. Dans ce cadre, Forum des Halles deviendra « Westfield Forum des Halles » le 12 septembre prochain.

En savoir plus sur le lancement de la marque Westfield en Europe.