Unibail Rodamco Westfield : La green collab d'Unibail-Rodamco-Westfield plébiscitée

Unibail-Rodamco-Westfield a remporté hier le prix de la collaboration la plus efficace aux Village Awards 2019 pour notre partenariat avec Too Good To Go, l'application anti-gaspillage alimentaire.

La cérémonie, qui distingue les meilleures coopérations start-ups x grandes entreprises, était organisée par Le Village by CA - l'accélérateur de business du Crédit Agricole.

Depuis plus d'un an, Unibail-Rodamco-Westfield et Too Good To Go travaillent main dans la main au quotidien pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La solution développée par cette start-up, à la fois innovante et engagée, permet aux restaurateurs et enseignes alimentaires de commercialiser à prix réduits leurs invendus du jour.

Après une rencontre entre URW Link - la plateforme d'open innovation du Groupe - et Too Good To Go en mai 2018, un premier test à été lancé dès juin 2018 sur le centre de shopping Euralille. En quatre mois, c'est plus de 2 000 repas qui ont été sauvés, confirmant ainsi l'intérêt d'un partenariat à l'échelle nationale. En octobre 2018, Unibail-Rodamco-Westfield a ainsi annoncé le déploiement de la solution dans 18 de ses centres de shopping en France.

Cette récompense aux Village Awards est une reconnaissance des excellents résultats obtenus depuis le lancement du partenariat :

•46 000+ repas déjà sauvés dans nos centres sur la période janvier-mai 2019, soit l'équivalent de 100 tonnes de CO2!

•Plus de 110 enseignes partenaires

•Une cinquantaine de collaborateurs du Groupe impliqués

Le Groupe, qui se donne pour objectif d'atteindre les 100 000 repas sauvés d'ici la fin de l'année, étudie actuellement le déploiement de la solution dans les autres pays où est présent Too Good To Go.

Ce partenariat s'inscrit dans notre stratégie RSE Better Places 2030, qui a pour objectif principal de réduire de 50% notre impact carbone d'ici 2030. Un tiers des collaborations du Groupe avec des start-ups aujourd'hui sont directement liées à des enjeux de développement durable.

Unibail-Rodamco-Westfield x Too Good To Go :

•Une solution concrète pour diminuer le nombre de déchets dans nos centres de shopping.

•Une solution qui implique nos clients et leur permet d'être acteurs contre le gaspillage alimentaire.

•Un service supplémentaire pour nos enseignes et leurs salariés, qui n'ont plus à jeter leurs invendus en fin de journée.

•Un engagement tangible et durable pour lutter contre le gaspillage alimentaire.