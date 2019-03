Unibail Rodamco Westfield : La plus grande ferme urbaine au monde ouvrira ses portes à Paris

En 2015, Viparis - filiale d'Unibail-Rodamco-Westfield et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France, et leader européen des Congrès & Expositions - a entamé un grand projet de rénovation du parc d'exposition Paris Expo Porte de Versailles exhibition. Cette initiative a pour objectif de hisser les huit Pavillons d'exposition aux plus hauts standards internationaux et de faire du site un modèle de développement durable. Les premières livraisons incluent une nouvelle zone de réception, le réaménagement de l'esplanade centrale et l'inauguration du Paris Convention Centre, le plus grand site de conférence d'Europe. Le projet vise également à faire de Paris Expo Porte de Versailles un havre de biodiversité, grâce à une ferme urbaine de 14 000 m2 installée sur le toit du futur Pavillon 6. La plus grande ferme urbaine toit-terrasse du monde offrira un large éventail d'activités dès le printemps 2020.

Développée en coopération avec Agripolis et Cultures en Ville, deux experts de l'agriculture urbaine, la ferme urbaine de Paris Expo Porte de Versailles entend être un modèle internationalement reconnu pour la production responsable, grâce à l'utilisation de nutriments issus de l'agriculture biologique et la culture des produits de qualité dans le respect des cycles de la nature. Une vingtaine de jardins maraichers produiront plus de mille fruits et légumes de saison chaque jour, avec une trentaine de variétés de plantes différentes. La ferme proposera en outre un ensemble de services liés à l'agriculture urbaine : visites pédagogiques, ateliers de team building pour les entreprises, et location de potagers pour les habitants des communautés voisines. Le Perchoir, chaine parisienne célèbre pour ses lieux insolites, ouvrira un bar et un restaurant sur la terrasse panoramique du Pavillon 6, dont la carte mettra à l'honneur les produits cultivés sur place.

Construire des actifs innovants et durables est au cœur de l'engagement et de la stratégie RSE d'Unibail-Rodamco-Westfield. A travers ce projet novateur, le Groupe réintroduit la nature dans les espaces urbains, et créé des lieux de vie qui favorisent la biodiversité tout en contribuant au dynamisme des communautés dans lequel il opère.

Découvrez notre engagement RSE dans le URW 2018 Report (en anglais uniquement) : https://report.urw.com/2018/must-read.html