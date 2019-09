Unibail Rodamco Westfield : Nos équipes réinventent la ville de demain

Unibail-Rodamco-Westfield est à l'honneur dans le classement « Choiseul Ville de Demain » 2019 publié par l'Institut Choiseul ce lundi, et qui récompense les 200 jeunes leaders français de moins 40 ans qui réinventent et transforment nos villes au quotidien. Anne-Sophie Sancerre (Directrice Générale Retail France), Géraldine Neyret-Gleizes (Directrice des Opérations Retail) et Pablo Nakhlé Cerruti (Directeur Général de Viparis) ont été distingués dans la catégorie Retail, Hospitality et Mobilité ; Bruno Donjon de Saint Martin (Directeur Général Bureaux, Hôtels et Projets Mixtes Europe) dans la catégorie Investisseurs et Conseil.

Ce résultat récompense le leadership d'Unibail-Rodamco-Westfield dans le secteur, et vient illustrer notre raison d'être en tant que Groupe : créer des lieux extraordinaires et durables pour réinventer le vivre ensemble. Nous nous attachons à façonner et embellir les villes dans lesquelles nous sommes implantés et à avoir une influence significative sur les modes de vie, de travail, de consommation, d'interactions et de divertissement des communautés dans lesquelles nous opérons. Depuis 2016, nous nous engageons activement dans le domaine de la ville durable à travers notre ambitieux programme RSE Better Places 2030.

L'Institut Choiseul est un think tank indépendant dédié à l'analyse des questions stratégiques internationales et de la gouvernance économique mondiale. Il publie annuellement le classement des 100 leaders économiques de demain dans lequel figurait déjà Pablo Nakhlé Cerruti en 2019. Le classement « Choiseul Ville de Demain » est publié pour la deuxième année consécutive en partenariat avec Business Immo.