Paris, Amsterdam, le 27 mai 2019

Communiqué de presse

Unibail-Rodamco-Westfield SE : Avis aux porteurs d'ORA suite à l'Assemblée Générale Annuelle du 17 mai 2019

L'Assemblée Générale Annuelle d'Unibail-Rodamco-Westfield SE (la « Société »), tenue le 17 mai 2019, a approuvé un dividende de 10,80 € par action au titre de l'exercice 2018 dont (i) un acompte de 5,40 € par action versé le 29 mars 2019 et (ii) le solde de 5,40 € par action qui sera versé le 5 juillet 2019.

Conformément aux termes et conditions de l'émission, chaque porteur d'ORA recevra un solde de coupon de 6,75 € par ORA le 5 juillet 2019 (cf. la note d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 07-152 en date du 18 mai 2007, la « Note d'Opération »).

Conformément au paragraphe 5.9.2 « Option de Remboursement au profit d'Unibail » de la Note d'Opération, les porteurs d'ORA sont informés que, par décision du Directoire du 17 mai 2019, la Société exercera son option de remboursement et remboursera les ORA le 5 juillet 2019, après le paiement du solde du coupon au titre de l'exercice 2018. Un avis sera publié sur le site internet de la Société dans les délais requis.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Samuel Warwood

Maarten Otte

+33 1 76 77 58 02

Maarten.otte@urw.com

Relations presse

Tiphaine Bannelier-Sudérie

D : +33 1 76 77 57 94

Tiphaine.bannelier-suderie@urw.com

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, avec un portefeuille valorisé à 65,2 Mds€ au 31 décembre 2018, dont 87% en commerce, 6% en bureaux, 5% en sites de congrès & expositions et 2% en services. Aujourd'hui, le Groupe possède 92 centres de shopping, incluant 55 « flagships » dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2 milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse renouvelée.

Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose d'un portefeuille de projets de développement à hauteur de 11,9 Mds€.

Unibail-Rodamco-Westfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures.

Les actions jumelées d'Unibail-Rodamco-Westfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a été établie en Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par Standard & Poor's et d'une notation A2 par Moody's.

