Unibail Rodamco Westfield : Täby Centrum est partenaire de MasterChef Sweden

Pour célébrer l'inauguration de Täby Deli, notre nouvelle destination food à Täby Centrum (région de Stockholm), Unibail-Rodamco-Westfield est heureux d'annoncer un partenariat exclusif avec l'émission TV MasterChef Suède.

Avec dix restaurants et concepts culinaires inédits, le nouvel espace de restauration de Täby Centrum proposera des cuisines du monde entier, avec notamment l'enseigne de produits santé Paradiset, le restaurant de produits de la mer The Fishery imaginé par le chef Malin Söderström, des plats japonais conçus par Kaori, des smoothies et petits plats sains de chez Bali Streetfood, une authentique taqueria mexicaine La Neta, les chocolats de Chokladfabrikan, les burgers gourmets de Stekt Burgers & Stuff, ou encore des plats végétariens chez Fafelle.

En combinant une offre de restauration sur place et à emporter, Täby Deli propose une expérience renouvelée des visiteurs, en créant un lieu de partage inspirant avec une grande variété de produits frais à déguster sur place ou à cuisiner chez soi.

Täby Deli ouvrira ses portes au public le 11 avril prochain, lors d'un évènement exceptionnel avec invités VIP, dégustations et ateliers. A cette occasion, Täby Centrum a noué un partenariat avec l'émission culinaire MasterChef Suède. Le samedi 13 avril, les trois finalistes de l'édition 2019 Emilia Nilsson, Gabriel Jonsson et Wichudaporn Chaiyasaeng viendront démontrer leur savoir-faire, présenter leurs plats vedettes et partager leurs meilleures astuces aux visiteurs du centre. Le grand gagnant, Gabriel Jonsson, dédicacera son nouveau livre de recettes.

« MasterChef est le partenaire idéal pour Täby Centrum. De nombreux restaurants de Täby Deli appartiennent à des personnalités célèbres, et le concept permet aux visiteurs de choisir entre acheter des produits de qualité et devenir des « master chefs » à la maison, ou profiter du talent d'un chef professionnel en dégustant sur place. »

Linda Jensen, Responsable du Centre de Shopping Täby Centrum.

Ce partenariat illustre l'ambition d'Unibail-Rodamco-Westfield d'offrir à ses visiteurs une expérience enrichie grâce à la création d'espaces conviviaux et innovants pour se rassembler, découvrir les dernières tendances culinaires et partager des moments inoubliables.