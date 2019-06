Unibail Rodamco Westfield : Team-building entre Paris et Londres

Du 3 au 8 juin 2019, les 43 membres de notre International Graduate Program étaient réunis pour une semaine de séminaire entre Paris, Londres et le Sussex.

Les participants, 22 femmes et 21 hommes, ont fait le voyage depuis les 12 pays du Groupe pour se rencontrer et échanger. Formations, ateliers et activités de team-building étaient au programme de la semaine, ainsi qu'une visite des centres Parly 2 (région parisienne), Westfield London et Westfield Stratford City (Londres).

Véritable accélérateur de compétences, l'International Graduate Program est un programme unique en son genre qui permet aux nouveaux diplômés de découvrir l'activité d'Unibail-Rodamco-Westfield dans toute sa diversité, de s'imprégner de sa vision de l'immobilier commercial, d'acquérir les fondamentaux de ses métiers, de bâtir un réseau et de préparer leur future carrière. Le programme dure 12 à 14 mois en Europe et jusqu'à 18 mois aux Etats-Unis, repartis en trois missions, dont une à l'étranger.

Avec une cinquantaine de participants chaque année, diplômés des meilleures écoles et universités américaines et européennes, une dizaine de nationalités et une grande variété de profils, l'International Graduate Program témoigne de la volonté du Groupe de rassembler au sein de ses équipes les professionnels les plus talentueux et passionnés issus de disciplines et d'horizons divers, faisant preuve de détermination et de créativité.

En savoir plus sur l'International Graduate Program.