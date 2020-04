Unibail Rodamco Westfield : URW a vu son activité progresser de 1,8% au T1, craint l'impact du Covid-19 au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires proportionnel du premier trimestre s'était inscrit à 956,6 millions d'euros, en hausse de 1,8%, porté principalement par le développement de ses actifs et des revenus opérationnels, "en partie compensé par les cessions d'actifs réalisées en 2019 et l'annulation par décision administrative d'évènements de l'activité Congrès & Expositions en mars en raison du Covid-19".

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le Covid-19 a eu un effet limité sur le chiffre d'affaires du premier trimestre, les loyers étant facturés et réglés trimestriellement à l'avance dans la plupart des pays européens, et mensuellement aux Etats-Unis.

-L'impact de la pandémie ne sera sensible qu'à partir du deuxième trimestre, même si, à ce stade, son effet sur les résultats du groupe pour 2020 ne peut pas être estimé de manière fiable.

-Du fait de la propagation généralisée du Covid-19 au début du mois de mars et de la fermeture de la plupart des commerces mi-mars, les chiffres d'affaires des commerçants s'inscrivent enbaisse aumoisde mars, à -59,5% en Europe et -55,2% aux Etats-Unis.

-Depuis le 24 mars, tous les centres commerciaux du groupe ont vu leur activité réduite aux commerces de première nécessité, sauf en Suède et aux Pays-Bas.

-La situation évolue quotidiennement, plusieurs gouvernements des pays dans lequel le Groupe est présent ayant décidé la levée progressive des restrictions.

-En France, la plupart des centres commerciaux devraient rouvrir le 11 mai, bien que les préfets puissent décider au cas par cas par de ne pas rouvrir certains très grands centres, afin d'éviter d'attirer des visiteurs trop nombreux au-delà de leur bassin de vie immédiat.

-Aux Etats-Unis, la réouverture des centrescommerciaux du Groupe se déroulera Etat par Etat.

-URW est prêt à rouvrir ses centres en conformité avec toutes les réglementations en vigueur dès que les autorités le permettront.

-Depuis le 31 mars 2020, le groupe a levé 2,8 milliards d'euros, dont une émission obligataire senior à deux tranches d'un montant total de 1,4 milliard d'euros.

-Après réception du produit de ces émissions et paiement de l'acompte sur dividende le 26 mars, le groupe disposait de 11,7 milliards de liquidités et de lignes de crédit non tirées au 28 avril 2020

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: XXX