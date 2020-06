Unibail Rodamco Westfield : URW bondit en Bourse après la réouverture de la plupart de ses centres commerciaux

(Actualisation: réaction en Bourse, déclarations du président du directoire, précisions sur la fréquentation des centres commerciaux depuis le début du confinement, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière Unibail-Rodamco-Westfield (URW) bondit en Bourse mardi, après avoir annoncé que 65 de ses 90 centres commerciaux avaient rouvert suite à la levée progressive des mesures de confinement imposées par la crise sanitaire.

A 11h20, l'action gagnait 11,1% à 58,98 euros à la Bourse de Paris. Dans son sillage, ses concurrentes Klépierre et Mercialys s'adjugeaient respectivement 10,8% à 20,02 euros, et 4,8% à 7,95 euros.

Parmi les centres commerciaux du groupe encore fermés, ceux situés en Espagne devraient rouvrir le 8 juin tandis qu'une réouverture est prévue à Londres le 15 juin, a indiqué URW dans un communiqué.

Unibail-Rodamco-Westfield prévoit ainsi qu'au moins 87% de ses contres commerciaux devraient pouvoir accueillir du public d'ici au 15 juin. Ce chiffre devrait augmenter avec la poursuite de la levée des restrictions aux Etats-Unis selon les Etats et comtés, a expliqué la société.

"Même si nous ne sommes pas encore revenus à la normale, la réouverture de nombreux centres du groupe, avec toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de nos visiteurs, enseignes et collaborateurs, est très encourageante", a déclaré le président du directoire, Christophe Cuvillier, cité dans le communiqué du groupe.

"Le retour de la fréquentation à environ 80% des niveaux pré-crise en Autriche, en Allemagne et en République tchèque, et le bon redémarrage ce weekend des grands centres français sont des signes très positifs, d'autant que des restrictions significatives sont encore en place pour les restaurants et les cinémas, moteurs majeurs de fréquentation, et que la plupart des gouvernements encouragent encore les entreprises et les employés à continuer à privilégier le télétravail", a ajouté le dirigeant.

En France, la fréquentation des centres commerciaux qui ont rouvert le 11 mai représente désormais plus de 60% du niveau de l'an dernier. "Dans les centres de région parisienne, qui ont seulement rouvert le 29 ou le 30 mai, la fréquentation du samedi [30 mai] a été encourageante, à 65% des niveaux de 2019", a indiqué Unibail-Rodamco-Westfield.

Les exploitants de centres commerciaux Klépierre et Mercialys avaient déjà tenu ces derniers jours des propos encourageants sur leur activité depuis l'assouplissement des mesures de confinement. Klépierre a notamment annoncé lundi que tous ses centres commerciaux en France étaient de nouveau ouverts.

-Dimitri Delmond et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

