Unibail Rodamco Westfield : Un festival de beauté & bien-être au cœur de Londres

Chez Unibail-Rodamco-Westfield, nous sommes à l'affût des dernières tendances, travaillant en étroite collaboration avec nos enseignes et partenaires pour proposer chaque jour une expérience inoubliable à nos visiteurs. Cet automne, nous nous associons à une référence mondiale du secteur pour créer l'expérience beauté ultime dans nos destinations flagships au cœur de Londres.

Du 27 au 29 septembre, Westfield London a accueilli le « ELLE Weekender Beauty Fairground », un festival beauté et bien-être inédit réunissant les enseignes, marques et traitements les plus tendances du moment pour une fête de l'esthétique et du style.

Offrant un accès unique aux experts beauté de ELLE, l'évènement immersif a proposé un riche programme d'activités, incluant des pop-ups, des soins beauté gratuits, ainsi que des ateliers et des conférences avec certains des plus grands noms de l'industrie. Une opportunité exceptionnelle pour nos visiteurs de faire l'expérience des dernières tendances et de découvrir les nouveautés qui feront la beauté de demain.

« A Westfield London comme à Westfield Stratford City, nous accueillons les enseignes les plus désirables de l'industrie de la beauté, faisant de ces centres des destinations beauté à part entière qui attirent les consommateurs à la recherche de produits et de marques cultes. Avec ELLE Weekender, nous offrons à nos visiteurs l'opportunité de vivre une expérience beauté unique à la découverte des derniers produits et tendances, dans un cocon de bien-être. »

Myf Ryan, CMO Europe et Directrice Groupe de la Marque et du Marketing Stratégique

Du 11 au 13 octobre, ce sera au tour de Westfield Stratford City d'offrir à ses visiteurs une plongée inédite au cœur de la beauté.

Pour en savoir plus sur l'évènement et découvrir le programme (en anglais uniquement) : https://hearstlive.co.uk/elleweekender/