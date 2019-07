Unibail Rodamco Westfield : Un oasis culinaire à Centro

Chez Unibail-Rodamco-Westfield, nous créons des espaces conviviaux et innovants pour nos visiteurs. Des lieux pour se retrouver, découvrir les dernières tendances culinaires et partager des moments inoubliables.

Le 11 juillet 2019, le Groupe a célébré l'achèvement du projet de réaménagement de Centro Oberhausen, notre destination de shopping flagship en Allemagne.

Unibail-Rodamco-Westfield, en partenariat avec l'office d'investissement du RPC, a investi 20 millions d'euros dans ce projet de modernisation, en grande partie dédié à la transformation de l'espace de restauration « Coca-Cola Oase ». Déjà l'un des « food hall » les plus populaires d'Europe, Coca-Cola Oase dévoile une offre enrichie, avec 20 nouveaux concepts culinaires et 1 300 places sur deux étages - s'imposant comme un chef-lieu de la gastronomie dans la région. Les visiteurs profiterons également de nouveaux équipements et services de qualité, pour une expérience incomparable.

Plus grande destination de shopping d'Allemagne (242 000m2), Centro accueille chaque année plus de 20 millions de visiteurs. On y trouve des marques et enseignes attractives, mais également une offre de divertissement culturel variée. Rassemblant 250+ boutiques - dont 47 comptoirs de restauration, un espace évènementiel de 12 000 places, le parc d'attraction Legoland® et un cinéma, Centro met la restauration, la convivialité et la détente au cœur de l'expérience - et se positionne comme la destination de référence dans la région du Ruhr pour tous ceux qui souhaitent se divertir, faire du shopping, se retrouver, et vivre des instants mémorables.