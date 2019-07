Unibail Rodamco Westfield : Une très bonne performance au premier semestre 2019

Une très bonne performance au premier semestre 2019 pour Unibail-Rodamco-Westfield, le premier créateur et opérateur global de centres de destination.

« Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a généré de très bons résultats, dans un marché pourtant difficile. Grâce à sa plateforme transatlantique unique, offrant aux meilleures marques un accès à plus de 1,2 milliard de visiteurs annuels dans les zones de chalandise les plus dynamiques. Le portefeuille d'URW est à la pointe du changement dans un contexte d'évolution rapide du commerce. Nous poursuivons avec succès la mise en œuvre de notre stratégie de Concentration, Différenciation et Innovation, avec une très forte progression des chiffres d'affaires des commerçants en Europe et aux Etats-Unis, la cession de 3,2 Md€ d'actifs sur les 12 derniers mois avec une prime sur leur dernière valeur d'expertise, et de nombreuses ouvertures de concepts de restauration et de loisirs ainsi que de Digital Native Vertical Brands (DNVBs - marques nées en ligne) dans notre portefeuille.

Notre présence des deux côtés de l'Atlantique, fruit du rachat de Westfield, commence à produire de premiers effets très prometteurs : nous avons signé un accord unique en son genre avec The VOID, acteur leader de la réalité virtuelle immersive, pour déployer son concept dans plus de 25 centres flagships d'URW aux Etats-Unis et en Europe. D'autres accords transcontinentaux sont en cours de négociation.

Notre portefeuille de projets en développement de 10 Md€ est diversifié, une moitié de la surface totale étant consacrée au commerce, l'autre à la restauration et aux loisirs, aux bureaux, au résidentiel et aux hôtels. Grâce à l'expertise unique de nos équipes, ce portefeuille sera créateur de valeur future.

Nous sommes confiants dans la performance du Groupe et, au vu de nos anticipations pour le reste de l'année et des conditions de financement favorables, nous relevons de +0,30€ notre prévision de RNRPAA pour 2019, à 12,10€-12,30€. »

Christophe Cuvillier, Président du directoire

