Unibail Rodamco Westfield : Une vague de bien-être avec Vogue à Londres

En Juin, Unibail-Rodamco-Westfield s'est associé au magazine britannique Vogue pour créer un évènement exclusif dans nos deux centres de shopping à Londres : Weekend of Wellness. Rassemblant les dernières tendances de la beauté et du bien-être, cet évènement illustre notre volonté d'offrir à nos visiteurs des expériences inédites et mémorables.

Le premier « Weekend Bien-Être » s'est tenu à Westfield London du 14 au 16 juin, attirant plus de 20 000 visiteurs ! Ces derniers ont pu profiter d'une large offre d'activités beauté, food et fitness : moment de relaxation dans la Meditation Zone en partenariat avec l'application Calm, découverte de nouveaux produits au Wellness Bar, ou encore massages des bras et des main offerts par la marque de beauté Rituals au sein du Anti-Pollution Pod, spécialement équipé de purificateurs d'air. Nos retailers étaient également de la partie, de nombreuses enseignes proposant des classes, ateliers et autres démonstrations de produits.

Entre marques premium et expériences bien-être, cet évènement était l'occasion pour nos visiteurs de s'offrir un moment de détente et d'inspiration, au cœur d'une grande destination de shopping.

Un second « Weekend Bien-Être » aura lieu du 28 au 30 juin dans notre centre de shopping Westfield Stratford City.