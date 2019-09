Unibail Rodamco Westfield : Westfield se lance en musique

Un showcase privé d'artistes de renommée internationale est prévu dans chacun des dix centres de shopping du Groupe en Europe Continentale pour célébrer le lancement en septembre de Westfield, la première marque mondiale de centres de shopping de destination.

Westfield, déjà présente à Londres et dans les plus grandes villes des Etats-Unis, sera lancée pour la première fois en Europe continentale dans sept centres en France : Westfield Les 4 Temps, Westfield Forum des Halles, Westfield Vélizy 2, Westfield Parly 2, Westfield Carré Sénart, Westfield Rosny 2 en région parisienne et Westfield Euralille à Lille. La marque sera également déployée en Suède - Westfield Mall of Scandinavia à Stockholm, en République tchèque - Westfield Chodov à Prague, et en Pologne - Westfield Arkadia à Varsovie. D'autres centres du Groupe suivront dès 2020.

Ces centres sont reconnus pour leur attractivité et leur fort ancrage dans leurs territoires. Combinée à leur positionnement de premier plan, Westfield accélérera leur transformation pour répondre aux attentes en constante évolution des visiteurs, qui bénéficieront des événements, des services, des enseignes et des partenariats emblématiques de la marque. Les showcases organisés lors du lancement sont une illustration de l'ambition du programme événementiel, signature de Westfield. Ils accueilleront plus de 25 000 personnes au total.

« Le déploiement de Westfield intervient au moment où les consommateurs expriment leur volonté de vivre des expériences fortes, allant au-delà du shopping. Suite à l'acquisition de Westfield en 2018, ce lancement représente une étape majeure dans la poursuite de notre stratégie. Le déploiement d'une marque commune sur un périmètre aussi vaste est une première dans notre industrie. Westfield incarne l'excellence des destinations shopping dans le monde entier grâce à la diversité et à la richesse de son offre d'enseignes, de restauration et de loisirs, aux services proposés et aux concerts et évènements exceptionnels organisés. Nous créons des expériences inédites qui donnent à nos visiteurs de nouvelles occasions de se rendre dans nos centres de shopping. C'est l'avenir du retail. »



Christophe Cuvillier, Président du Directoire

« Westfield réunira le meilleur du local et de l'international. Afin de proposer à nos visiteurs une expérience au plus près de leurs attentes, nous conserverons l'identité et l'ancrage local de chaque centre de shopping, tout en nous appuyant sur le succès d'autres centres Westfield comme Westfield London ou Westfield Stratford City. Les showcases d'artistes internationaux seront les premiers d'une série d'événements réguliers réunissant les communautés locales autour de moments de partage et de convivialité. »



Myf Ryan, Directrice Groupe de la marque

Les showcases accompagneront le lancement d'une campagne publicitaire paneuropéenne en septembre, dans tous les pays concernés. Elle illustrera la promesse de Westfield de créer de véritables lieux de vie.