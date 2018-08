Unibail Rodamco Westfield : confiant sur son activité après le rachat de Westfield

Le nouvel ensemble est issu du rachat finalisé début juin de Westfield par Unibail-Rodamco pour 15,7 milliards de dollars (13,4 milliards d'euros) afin de s'implanter aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et de résister à la montée en puissance des géants du commerce en ligne, comme l'américain Amazon, qui contraint les centres commerciaux à se réinventer.

Le groupe confirme à ce stade les prévisions pour 2018 fournies par Unibail-Rodamco (UR) en tout début d'année sur son périmètre antérieur à la finalisation du rachat de Westfield, annoncé en décembre 2017, à savoir un résultat net récurrent par action (RNRPA) compris entre 12,75 et 12,90 euros et une croissance moyenne annuelle du RNRPA comprise entre 6% et 8%.

"L'activité d'URW en Europe continentale est en ligne avec les prévisions de début d'année d'UR pour 2018. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, elle est conforme aux évaluations effectuées par UR pour l'acquisition de Westfield", précise le nouvel ensemble dans un communiqué.

Unibail-Rodamco-Westfield précise aussi dans sa présentation que les cessions d'environ trois milliards d'euros d'actifs annoncées au cours des prochaines années sont "bien engagées".

Au 30 juin, Unibail-Rodamco-Westfield avait déjà généré 74 millions d'euros de synergies de coûts en rythme annuel contre 60 millions prévus initialement, précise le groupe, ajoutant que les synergies de revenus devraient être réalisées sur les trois à cinq prochaines années comme prévu.

Le groupe dit qu'il présentera ses perspectives de croissance à moyen terme lors de la publication de ses résultats annuels en février 2019.

(Cyril Altmeyer, édité par Dominique Rodriguez)

