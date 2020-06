Unibail Rodamco Westfield : confirme son statut de leader sur les sujets ESG

La Sté Unibail-Rodamco-Westfield SE a publié ce contenu, le 08 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Unibail-Rodamco-Westfield confirme son statut de leader en matière de gouvernance environnementale et sociale (ESG). En Juin 2020, ISS ESG - qui compte parmi les agences de notation les plus importantes au niveau mondial, a décerné la note « B » au Groupe pour sa politique ESG. Nous avons reçu une nouvelle fois le statut Prime, octroyé aux entreprises dont les performances ESG sont au-dessus de celles de leur secteur. Nous avons également été classés dans le premier décile.Cette nouvelle reconnaissance de notre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique démontre à la fois la robustesse et la pertinence de notre gouvernance et de notre stratégie RSE.Lancée en 2016, Better Places 2030 a pour objectif principal de réduire de -50 % l'empreinte carbone du Groupe d'ici à 2030. Par cette stratégie ambitieuse, nous sommes devenus la première foncière cotée à couvrir, en complément de nos émission directes, le périmètre étendu des émissions indirectes diverses comprenant la construction, les consommations énergétiques des locataires et les déplacements des visiteurs dans nos centres. Depuis 2019, Better Places 2030 répond également à de nouveaux défis tels que la consommation responsable et l'économie circulaire. En renforçant nos engagements en matière de diversité et d'inclusion, nous avons fait de la RSE une dimension clé de la politique RH du Groupe.Notre stratégie et notre performance RSE sont régulièrement évaluées par des agences de notation extra-financière qui ont, depuis plusieurs années déjà, classé Unibail-Rodamco-Westfield parmi les entreprises les plus durables du secteur. ISS ESG permet aux investisseurs de développer des politiques, d'intégrer des pratiques et de s'engager sur les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Avec plus de 30 ans d'expertise en matière de gouvernance d'entreprise ISS ESG fournit de la recherche et des notations ESG sur les entreprises et les pays, permettant à ses clients d'identifier les risques et les opportunités sociaux et environnementaux d'une entreprise. En outre, ISS ESG fournit des données sur le changement climatique, ainsi que des analyses et services de conseil pour aider les acteurs financiers à comprendre, mesurer et agir sur les risques liés au climat.