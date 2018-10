Unibail Rodamco Westfield : copyCollection des événements 2017

Collection des évÉnements 2017

UNIBAIL-RODAMCO

DOSSIER DE PRESSE

ÉDITO

UNIBAIL-RODAMCO, ACTEUR INNOVANT POUR LE SHOPPING DE DEMAIN

« Unibail-Rodamco - n°1 européen de l'immobilier commercial - cherche à anticiper le rôle du centre de shopping en étudiant les évolutions sociétales, technologiques et de consommation.

Au sein de cette réflexion permanente et globale, l'Observatoire du Shopping créé en 2013 par Unibail-Rodamco en partenariat avec Ipsos, a pour vocation de décrypter l'avenir du shopping et d'accélé-rer l'innovation pour toujours mieux accompagner les nouvelles attentes des consommateurs.

Les 3ème et 4ème éditions ont permis d'identifier les grandes tendances liées à la manière dont les Français vivent le shopping, mais aussi de dessiner les contours du lieu de shopping idéal grâce aux regards croisés de trois générations de consommateurs.

Dans une nouvelle ère où l'expérience consommatoire et le lieu de shopping se chargent d'une dimension relationnelle forte et où les motivations et besoins se contrastent selon les âges et les étapes de la vie, nous encourageons sans cesse les idées nouvelles pour être en capacité d'offrir durablement le meilleur cadre de shopping aux générations de shoppers actuelles et à venir. Un enjeu de taille. L'évolution des modes de vie a, ces dernières années, bouleversé le comportement des consommateurs. La recherche de personnalisation, la prise de conscience environnementale, ou l'essor des pratiques collaboratives sont autant de phénomènes qui redéfinissent l'expérience shopping d'aujourd'hui. Les lieux de shopping n'échappent pas à ces grandes mutations.

Fort de ces résultats, nous avons pour ambition de faire de nos centres de véritables opérateurs de lien social, des lieux multifonctionnels dont le but premier n'est plus l'acte d'achat mais l'expérience, la rencontre, le par-tage et le plaisir. Des « Eden communautaires et urbains », adaptés à toutes les générations et conver-geant vers des valeurs communes.

C'est pourquoi, à travers les services que nous développons, nous cherchons sans cesse à faciliter le parcours shopping en faisant gagner du temps et de l'énergie à nos visiteurs pour qu'ils ne conservent que le plaisir d'être là ensemble. Dans cette même logique, nous poursuivons nos initiatives pour leur donner accès à différents univers, que ce soit dans le domaine de la culture, du sport, du divertissement, de la musique, de la cuisine… C'est tout le sens de notre collection d'événements 2017, qui permet de vivre des moments en famille et entre amis, d'apprendre et de se dépasser. »

Nelly Pais-Pereira

Directrice du Marketing Stratégique et des Évènements Unibail-Rodamco

DES MOMENTS À PARTAGER EN FAMILLE

UNEXPECTED FAMILY

PARTIR À LA RENCONTRE DE LA PLUS CÉLÈBRE DES CHAUVE-SOURIS

L E G O® BATMAN

À l'occasion de la sortie du film LEGO® Batman le 8 février prochain, les centres Vélizy 2, So Ouest, Forum des Halles et Rosny 2 plongeront leurs visiteurs dans les décors mythiques de Gotham City ! Le super-héros assurera le spectacle durant plusieurs jours en invitant petits et grands à s'immerger dans l'univers du film !

Partir à la découverte de la mystérieuse Batcave

Pénétrer dans la mythique base secrète de Bruce Wayne ? C'est désormais possible ! Accueillis par la sculpture géante de LEGO® Batman, les fans reconnaîtront facilement la grotte du super-héros grâce à une mise en scène fidèle aux décors du film : ordinateurs, un atelier de mécanique, un laboratoire… ! Les enfants auront la chance de pouvoir enfiler des costumes de Batman et Batgirl (mis à disposition sur le lieu de l'animation) et de pouvoir jouer le rôle de leurs super-héros. Avis aux plus téméraires !

AGENDA

Vélizy 2

Du 4 au 12 février

So Ouest

Du 14 au 20 février

Forum des Halles

Du 22 février au 5 mars

Rosny 2

Du 1er au 12 avril

Animation gratuite

Créer, imaginer et s'amuser avec LEGO®

Pour compléter l'expérience, des ateliers de construction LEGO® et LEGO® DUPLO réjouiront les enfants de 2 à 14 ans. Aidés par des animateurs, ils auront la possibilité de reproduire des figurines des personnages du film.

Plus loin, le parcours proposera également aux visiteurs de contribuer à la construction d'une œuvre géante, entièrement conçue en briques LEGO®. Cette mosaïque de 2 mètres sur 2 mètres évoluera au fil des participations pour dévoiler l'un des célèbres personnages du film LEGO® Batman. Le mystère sera levé à l'issue de l'événement !

Enfin, tout au long de l'animation, Batman et son acolyte Batgirl se promèneront dans les centres et iront à la rencontre des visiteurs. Une occasion unique de prendre la pause et de repartir avec une photo souvenir !

PARCOURIR LA SAVANE AVEC LEGO®

unexpected événement

Redécorés aux couleurs de la savane, Aéroville et Parly 2 pro-poseront durant près de 15 jours des animations LEGO®. Sculptures géantes et activités ludiques seront proposées aux petits et grands enfants pour découvrir, créer, ima-giner et surtout s'amuser !

Une exposition de maquettes

Aéroville et Parly 2 accueilleront des sculptures géantes en briques LEGO : un rhinocéros, un éléphant… Les enfants pourront prendre la pose avec tous les animaux de la savane !

Un atelier « Mosaïque Collaborative »

Les enfants pourront participer à la construction d'une mosaïque géante sur le thème de la savane, qui sera dévoilée au terme de ces 15 jours d'animations.

Atelier « Carte Safari »

Les enfants découvriront également un atelier de construction, qui proposera aux petits explorateurs de réaliser des modèles d'animaux de la savane. Des animateurs les aideront à concevoir leur création et viendront la placer sur une carte géante représentant le parcours d'un safari. Cette œuvre spectaculaire évoluera donc au fil des réalisations pour créer progressivement une carte unique élaborée par tous les participants.

Les « Tutos »

Modèles et tutos seront à disposition des petits comme des grands pour la confection de figurines LEGO et LEGO DUPLO. Fiers de leur construction, ils pourront repartir avec une photo de leur réalisation. Créativité et imagination seront de rigueur !